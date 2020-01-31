شاهد محتوى وصية مقاتل حوثي وجهها الى اسرته قبل ان يلقى مصرعه في الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر قوات الجيش الوطني قبل يومين على رسالة "وصية" احد مقاتلي الحوثي الذي لقي مصرعه في معارك الجوف وعمره 14 عاما.

وحسب مصدر محلي ان القتيل الحوثي ويدعى "محمد" من منطقة حرف سفيان عثر بجيبه على قصاصة ورق بعد ان لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف الحوثيين في جبهة العقبة وكتب رسالته الى والده وولدته يشرح لهم بأنه اخذ عنوة "قسرا" من قبل الحوثيين للقاتل معاهم مالم سيقتلوه.

وتضاف هذه الجريمة الى جرائم الحوثية التي تزج بالاطفال في معركة خاسرة.

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