شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات عسكرية ضخمة للتحالف تصل مأرب .. هل قرر الزحف على الحوثيين باتجاه صنعاء؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للتحالف العربي وصلت الخميس، محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأضافت المصادر، إن التعزيزات تتضمن عربات عسكرية مدرعة وذخائر يُعتقد أنها ستقدم كدعم للقوات الحكومية.

وكانت مصادر متعددة أكدت خلال الأيام الماضية وصول دفعات من العتاد العسكري المتنوع إلى محافظة مأرب.

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الجدير بالذكر، إن هذه التعزيزات تأتي بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في نهم شرق صنعاء ومختلف الجبهات في محافظة الجوف.

وأثار وصول هذه التعزيزات تساؤل الكثير من اليمنيين عن مصير المعارك في جبهة نهم والجوف، متسائلين إن كان التحالف قرر اجتياح العاصمة صنعاء ودحر مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون ان هذه التعزيزات العسكرية سيقدمها التحالف للجيش الوطني لايقاف تمدد مليشيا الحوثي في جبهة نهم والجوف وتحرير ما تبقى من المناطق في مأرب والجوف ونهم من الحوثيين.