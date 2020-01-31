شكرا لبحثكم عن خبر بعد هلاك المئات من عناصرها.. المليشيا تدفع بتعزيزات جديدة الى نهم والجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات جديدة الى مديرية نهم، شرقي العاصمة، و محافظة الجوف.
وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أنها" شاهدت عدد من الاطقم وعلى متنها عناصر حوثية بأسلحة خفيفة ومدافع وقذائف آر بي جي، وهي تجوب عدد من الشوارع شمالي العاصمة صنعاء، قبل اقتيادها الى محارق الموت في نهم وغربي مأرب والجوف".
وتأتي تلك التعزيزات بعد هلاك المئات من عناصرها خلال الايام الماضية، في معارك شرسة مع قوات الجيش اليمني.
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