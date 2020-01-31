شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة غربي الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حررت قوات الجيش، اليوم الخميس، عدد من المواقع في مديرية خب و الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وشنت قوات الجيش هجوما واسعا على مواقع تمركز المليشيا في جبهة العقبة، تمكنت خلاله من تحرير أربعة مواقع من قبضتها.

وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتجمعات المليشيا.

وأسفر القصف والهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير 4 آليات قتالية تابعة لها.

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بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغاراتها الجوية، مواقع وتجمعات المليشيا في مديرية المتون، ومنطقة "المحزمات"، شمالي مديرية مجزر، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، مساء الأربعاء، محاولة تسلل للمليشيا، باتجاه مواقع "الغرفة"، وسداح"، بجبهة المصلوب غربي المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار.

و في ذات السياق لقي عدد من عناصر المليشيا مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الجيش، في جبال الساقية المطلة على مديرية الغيل.