شكرا لبحثكم عن خبر بعد عجز المستشفيات عن إستقبال القتلى الحوثيين يخرجون جثث جديدة بينهم قادة (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية بصنعاء عن عجز المستشفيات بمناطق سيطرة المليشيا عن استيعاب جثث القتلى الحوثيين العائدة من الجبهات بالإضافة إلى قيام المليشيا بدفن جثث كثيرة أخرى ووضع إحداثيات لها لانتشالها في وقت لاحق .

وقالت المصادر أن الحوثيين وضعوا إحداثيات لعدد من المقابر الجماعية غالبيتها في منطقة نهم بعد وضع شارات بالأرقام حتى تتمكن من فرز هذه الجثث وتسليمها لأهالي القتلى في وقت لاحق .

وأكدت المصادر أن الحوثيين أخرجوا دفعة كبيرة خلال اليومين الماضين للدفن وتتحفظ على البقية حتى لاتنصدم المليشيا برده فعل شعبية عنيفة ضدهم أو تنهار الجبهات .

ووضحت المصادر أن هؤلاء القتلى الذين تم اخراج جثثهم هم : بشار حافظ الذيفاني والقيادي هاشم علي السيد والقيادي حسين ضيف الله الشريقي والعميد عبد الله محمد حصن الخولاني وسعد مبخوت العوسجي والقيادي محمد علي أحمد الانسي وعبد الكريم محمد الخروش وحمير يحيى الحاشدي والقيادي طه النونو وأحمد يحيى الكبسي وعلي حسين الكبسي وعلي أحمد مسعود وشرف عبد السلام الحوثي وجميعهم من أمانة العاصمة .

أما محافظة صنعاء فعاد إليها عدد كبير من القتلى منهم أحمد محمد سعدان والقيادي علي حمود السياني وعبد الله علي النجار وأحمد أبو حورية وجميعهم من أبناء مديرية سنحان , وفي مديرية بني حشيش لقي مصرعه كلا من : يوسف مهدي جميل وحازم علي حيدان وزكريا محمد بادر والقيادي سامي أبو هادي وحزام عبد الله الشيخ وعلي السقاء بالإضافة إلى صالح حسين الشاكري ووليد محمد البحيصي وفواز حزام العبيدي وربيع غانم الشعيبي من أبناء مديرية ارحب التابعة أيضا لمحافظة صنعاء .

وفي محافظة صعدة لقي القيادي سعد محمد قريش وأحمد صالح غبري مصرعهما وهما من مديرية ساقين أما مديرية الصفراء فقد لقي القيادي محمد مهدي جعامل والقيادي الكبير زيد علي الرزامي مصرعهم بالإضافة بندر فايز حماطي من مديرية رازح التابعة لنفس المحافظة .

وفي محافظة عمران لقي عدد من القادة والأفراد مصرعهم وهم : يحيى أحمد وهاس واسامة منصور القادمي وعلي عبد الله مثنى مصرعهم وهم من أبناء مديرية عيال سريح أما في مديرية القفلة فقد لقي سياف علي القشيري مصرعه وقلعس حمود الجون (مديرية شهارة )والقيادي أحمد يحيى الماخذي (مديرية الجبل) وأمين صالح جحاء (مديرية صوير) والمشرف طارق ردماني من مديرية ذيبين .

ومحمد حسين الصبيحي وعلي علي زبار من محافظة حجة وأحمد محمد الجربي من أبناء محافظة الحديدية مديرية زبيد بالإضافة إلى علي صالح كزم وصالح محمد الرصاص وهما من محافظة البيضاء الأول من مديرية رداع والثاني من الملاجم .

ولقي القيادي عيسى محمد شرف مصرعه وهو من محافظة المحويت وسلطان حمود النعماني وعبد الله مرشد الهبوب وهما من مدينة اب بالإضافة إلى محمد المهلل من أبناء مديرية السياني بمحافظة اب .

وفي محافظة ذمار لقي العشرات منهم مصرعهم أبرزهم : أحمد محمد العامري وعبد الجليل عزيز محمد (مديرية عتمة) ومحمد صالح السحامي (مديرية جهران) والقيادي عبد الله صالح الموشكي وعبد الله محمد المهرج (مديرية مغرب عنس ) وسلطان حسين محن (مديرية المنار ) وسعيد أحمد مجلي (مديرية جبل الشرق) وعلي صالح محمد عياش وعلي صالح العبيدي وبشار العستوت وانس احمد العستوت وهما من جبل الشرق أيضا .

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