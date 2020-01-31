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القبض على ثلاث عصابات متخصصة في السرقة بالمكلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت أجهزة الأمن بمخافظة حضرموت، القبض على ثلاث عصابات متخصصة في السرقة بمدينة المكلا.

وذكر نائب مدير الأمن بساحل حضرموت العقيد سعيد العوبثاني بأن العصابات المقبوض عليها متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتم العثور على 12 دراجة نارية، فيما العصابة الثانية متخصصة في سرقة المنازل وتم العثور بحوزتها على كميات من الذهب والفضة وهواتف محمولة، أما الثالثة فهي متخصصة في السطو وبقوة السلاح على سكنات العمال والطلاب.

وكان عدد من الطلاب باحد المنازل تعرضوا للسرقة بالقوة على يد إحدى تلك العصابات؛ الامر الذي قاد الى كشف التشكيل العصابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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