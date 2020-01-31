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يزيد بن سلمان - شبوة - إغتيال قائد عسكري رفيع بقوات طارق صالح في تعز



أغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الخميس، قائد بارز بقوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد الركن طارق صالح في مديرية المخا، التابعة لمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري، أن مسلحين مجهولين اغتالوا قائد معسكرات التدريب بقوات طارق صالح، العقيد عبدالله الضبيبي، في معسكر يختل شمال المخا، ولاذوا بالفرار.

وتعد هذه أول عملية إغتيال تستهدف ضابط كبير بقوات طارق صالح في الساحل الغربي، منذ إنشائها قبل عامين.