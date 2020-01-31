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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على إتفاقية لتنفيذ مشروع الإستجابة الكاملة للمياه والصرف الصحي في لحج وابين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365 - عدن وقعت وزارة المياه والبيئة، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة العمل لمكافحة الجوع على تنفيذ مشروع الاستجابة المتكاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاستجابة الطارئة لازمة النازحين في محافظتي لحج وأبين .
ويهدف المشروع البالغ تكلفته مليونين و464 الف و658 دولار، بدعم من الحكومة الكندية وينتهي في نهاية مارس 2021م إلى تحسين وصول خدمات الامن الغذائي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لـ17 الف و500 مستفيد في مديرية الحوطة بلحج ومديرية خنفر بأبين .
وقع الاتفاقية عن الوزارة، القائم بأعمال الوزير، المهندس، توفيق الشرجبي، وعن المنظمة، مدير المنظمة فرع عدن والخوخة، جيسون باربر والمدير الإقليمي لعمليات المنظمة، جون كونلف .
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