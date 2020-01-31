الحوثي يدفع بتعزيزات جديدة إلى محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365 ـ الضالع

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دفعت مليشيا الحوثي، أمس الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2020م، بتعزيزات كبيرة تضم أسلحة ومقاتلين، إلى جبهات الضالع، جنوبي اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة تضم عربات مدرعة ودبابات وأطقماً عسكرية مدججة بالمقاتلين والأسلحة الرشاشة. ووفق المصادر، دفعت المليشيا بالتعزيزات عبر معسكر يريم، إلى معسكر الحمزة بمدينة إب، عاصمة المحافظة، واتجهت عبر نقيل خشبة إلى منطقة الطاحون بالحُشا، شمال غربي الضالع.

إلى ذلك، توقع مصدر عسكري، عودة المواجهات إلى أعنف حالاتها في جبهات الفاخر، بما فيها تلك المتاخمة لحبيلي عبيد ويحيى، وبتار والجُب.