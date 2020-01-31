الأمارات تنفذ عمليات بحث جوية عن صيادين يمنيين فُقدوا في بحر العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمارات تنفذ عمليات بحث جوية عن صيادين يمنيين فقدوا في بحر العرب

الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

قال سكان محليون إن مروحيات إنقاذ إماراتية، تشارك في عمليات البحث عن صيادين يمنيين، فقدوا قبل أيام في بحر العرب قبالة سواحل محافظتي أبين وشبوة.



وأوضح السكان، أن المروحيات الإماراتية تجري عمليات استطلاع وبحث عن ثلاثة صيادين يمنيين فقدوا في عرض البحر، بسبب اضطرابات شديدة في سواحل اليمن الجنوبية الشرقية.

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ويوم الأربعاء، أفاد السكان، بأن فرقاً أهلية تواصل عمليات البحث عن الصيادين الذين فقدوا، الأحد، بعرض البحر قبالة مديرية أحور بمحافظة أبين.

وقال المصدر إن أهالي المناطق الساحلية بمديرية أحور، أطلقوا مبادرة لجمع مبالغ مالية لتغطية نفقات الوقود للقوارب التي تقوم بعمليات البحث عن المفقودين في مياه البحر العربي.

وقال علي محسن حسن، وهو أحد الصيادين المشاركين في البحث، إن الفرق تكثف عمليات البحث في المياه قبالة سواحل محافظة شبوة الشرقية والاتجاه الغربي لمحافظة أبين.