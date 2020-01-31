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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لماذا يحشد الإصلاح قواته في الجوف

الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365 - بكر محسن

كشفت مصادر مطلعة إن حزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، حشد قوة كبيرة من مدينة تعز إلى منطقة "الجوف".

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وأفادت المصادر أن تنظيم "الإخوان" حشد جزءاً كبيراً من قواته في الجوف، في مؤشر على اعتزام الجماعة تفجير الوضع عسكرياً هناك.

وأكدت أن مجاميع كبيرة من "ميليشيا الحشد" التابعة للإصلاح، وصلت خلال الساعات الماضية إلى المنطقة، على متن عشرات الأطقم القتالية، في وقت يستمر حشد المسلحين، وفقاً للمصادر.