شاهد .. 3شبان يتناوبون على_اغتصاب فتاة سعودية داخل استراحة .. و‘‘بث مباشر’’ يشعل ضجة عارمة (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلاً واسعاً بعد أن ظهرت فيه فتاة منقبة تزعم تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد ثلاثة شبان.

ويظهر في الفيديو الفتاة وهي تتحدث من داخل إحدى الاستراحات على حد قولها، حيث تعرضت للاختطاف والاغتصاب في الاستراحة التي لا تستطيع تحديد مكانها.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً بين المدونين السعوديين وسط جدل حول مزاعم الفتاة التي شكك بها كثيرون مع وجود عدد أقل بدا مصدقا لها ودعا الجهات الأمنية المختصة للوصول إليها وإنقاذها.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الوسم (#مخطوفه_الاستراحه) قائمة المواضيع الأكثر تفاعلاً بين المغردين السعوديين وسط انقسام في مواقفهم منها.

ويقول فريق من السعوديين إن الفتاة غير صادقة فيما تقوله، وإنه كان عليها إبلاغ الأمن عن تعرضها للاختطاف من خلال الهاتف النقال الذي تحمله وأثار الشكوك الكثيرة حول مزاعم اختطافها.

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ويرى فريق آخر أن على السلطات الأمنية العمل على الوصول إليها وتخليصها من خاطفيها إن كانت صادقة، ومحاسبتها على مزاعمها فيما لو ثبت عدم صحتها، فيما يرى البعض أن الفيديو مفبرك من الأساس.

ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة حكومية في السعودية حول حقيقة مزاعم فتاة الاستراحة كما شاع لقبها بين السعوديين، فيما يتعذر على ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحظى مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تتضمن مخالفة للقوانين المحلية، بمتابعة من قبل الجهات المختصة في السعودية التي كثيراً ما تتدخل بشكل سريع في تلك المخالفات.

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