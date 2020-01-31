شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعرض إجراء محادثات لتبادل الأسرى مع السودان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت قناة المسيرة التابع لمليشيا الحوثي الخميس إن المليشيا مستعدة لإجراء محادثات مع السودان لتبادل الأسرى عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت السلطات السودانية الشهر الماضي إن لديها قوات قوامها خمسة آلاف تعمل في اليمن في إطار التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران.

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وقالت "المسيرة" على تويتر نقلا عن ما يسمى"رئيس لجنة شؤون الأسرى" بمليشيا الحوثي "أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".

وأضاف المسؤول "نأمل أن تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم" في إشارة إلى أن السجناء السودانيين سيتم الإفراج عنهم مقابل حوثيين تحتجزهم القوات السعودية أو الإماراتية أو جماعات تابعة لها.