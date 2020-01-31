شكرا لبحثكم عن خبر توقف آخر صحيفة يمنية حكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فادت مصادر صحفية بالعاصمة المؤقتة عدن، أن صحيفة 14 أكتوبر الحكومية لم تصدر يوم أمس الخميس بسبب مشكلات في المطبعة.

وتصدر صحيفة أكتوبر يومياً من العاصمة عدن، وتتضمن أخبار المسؤولين المحليين والرئيس عبدربه منصور هادي وكذا أخبار قيادات المجلس الإنتقالي.

وتوقف الصدور اليوم بالتزامن مع خلافات تشهدها المؤسسة بين نائب وزير الإعلام، حسين باسليم، ومسؤولي الصحيفة بسبب رفض الأول إستكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين بمبرر إضافة أسماء لم تكن موجودة من قبل.

وتعد 14 أكتوبر آخر صحيفة رسمية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها ، بعد توقف "الجمهورية" وسيطرة مليشيا الحوثي على "الثورة".