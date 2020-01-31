شكرا لبحثكم عن خبر عودة فتاة مخطوفة إلى أسرتها في عدن وهذا ماجرى لها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت الفتاة ” دنيا حسين ” 16 سنة ابنة المعلا في عدن جنوبي اليمن , بعد يومين من اختطافها من مجهولين .
وقالت مصادر ان الفتاة وجدت في الشيخ عثمان وهي في اعياء شديد واستنجدت برجل وزوجته لاغاثتها , قبل ان تسقط على الارض من شدة الاعياء .
واضافت المصادر ان الرجل قام بابلاغ اسرتها بعد عرف انها الفتاة المختطفة من خلال المنشورات التي وزعت للبحث عن الفتاة .
واشارت المصادر ان باص ركاب قام باختطاف الفتاة من المعلا من قبل شباب .
وذكرت المصادر انه تم نقل الفتاة الى مستشفى الصداقة واجرت الفحوصات اللازمة كما خضعت لفحص الطب الشرعي.
وتعاني محافظة عدن من انفلات أمني واختطافات وسط تبادل في الاتهامات بين قوات الانتقالي الجنوبي الذي تسيطر على المدنية والقوات الشرعية.
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