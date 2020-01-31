شكرا لبحثكم عن خبر فلكيان يمنيان يكشفا عن طقس اليمن خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر فلكيين يمنين، توقعاتهما حول اليمن - طقس اليمن خلال الأيام القادمة.

وقال الفلكي اليمني عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن بيانات و خرائط الاقمار الصناعية و نماذج الطقس، تتوقع إنخفاض سطحي للضغط الجوي على جنوب غربي السعودية و استمرار النزول للمنخفصات على الشام، ما يعيد توزيع حركة الكتل الهوائية في الجزيرة العربية، ابتداء من اليوم الخميس.

وأكد الشوافي على أن ذلك يحد من توغل المزيد من الكتل الهوائية الباردة على اليمن و يعزز نشاط تيارات الرياح الجنوبية والغربية و التي تكون دافئة و رطبة نسبيا، و هو ما سيؤدي إلى تحسن ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى و زيادة كبيرة في الغطاء السحابي على معظم المناطق اليمنية.

وأضاف: كثافة السحب لن تكون عالية بما فيه الكفاية لهطول أمطار غزيرة، وعلى نطاق واسع. وتوقع على أقل تقدير هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض الأجزاء من المناطق الساحلية و المرتفعات والأحواض القريبة منها.

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ونوه بأنه قد تنشط بعض الخلايا الغزيرة على شمال غربي اليمن لتأثرها النسبي بالحالة الماطرة على جنوب غرب السعودية. و نبه الصيادين من ارتفاع هبات الرياح و التي تسبب اضطراب أمواج البحر على باب المندب و السواحل الغربية خلال الأيام القادمة، خاصة أيام الاثنين والثلاثاء القادمين.

أما الفلكي اليمني، محمد عياش، فأعلن في بلاغ مماثل، أطلع عليه " المشهد اليمني " أن أجواء الليل الباردة تودعنا مُبكراً هذا الموسم مع نهاية شهر يناير الحالي، مع أجواء ربيعيّة تميل إلى الاعتدال بشكل أكثر وفقاً للمؤشرات خلال شهر فبراير القادم.

وتوقع باحتمالية نشوء بعض الحالات الجوية الماطرة التي قد تتأثر بها بعض المناطق. وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع اليوم الخميس، بتراجع حدة الكتلة الهوائية الباردة والجافة على إحدى عشر محافظة.