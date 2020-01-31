شكرا لبحثكم عن خبر مأرب.. قبيلة ”مراد” تعلن النفير العام وتجدد العهد بخوض معركة الوطن ضد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت قبيلة "مراد"، أحد أهم قبائل اليمن ومأرب، لقاء تشاوري، في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، بعد التداعيات الأخيرة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي، بمحاولة الهجوم على مأرب، واشتعال المعارك في نهم والجوف وحدود مأرب.
وجددت قبيلة "مراد" دعوتها النفير العام لتحرير الوطن، من براثين الحوثي.
وأكد المشاركين في اللقاء الذي عُقد في منزل الشيخ/ محمد قاسم بحيبح المرادي، لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنيه، تجديد العهد بإستكمال تحرير الوطن من الفلول الإرهابية الحوثية.
كم تم خلال الإجتماع إعلان الاستعداد لخوض المعركة الفاصلة الى جانب أحرار الوطن والجمهورية.
تعد قبيلة "مراد" أحد أهم القبائل في اليمن، التى تصدت مع باقي القبائل المأربية للتمدد الحوثي في اليمن.
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