شكرا لبحثكم عن خبر ”الاتصالات اليمنية” تعلن عن موعد عودة خدمة الإنترنت إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تليمن"، اليوم الخميس، عن موعد عودة خدمة الانترنت الى ما كانت عليه قبل الانقطاع.

وأوضحت الشركة في بيان، أطلع عليه "المشهد اليمني" أن عملية اصلاح الكابل البحري (فالكون) تجري وفقاً لما هو مخطط له، وخدمة الانترنت ستعود إلى طبيعتها السابقة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير.

واشارت في بيانها الى أن عملية إصلاح الكابل ستتم في نفس الموعد الذي تم تحديده في آخر بيان أصدرته الشركة الدولية ولم يطرأ عليه أي تغيير؛ وفقاً لتأكيدات الشركة المالكة للكابل.

ونفت الشركة نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة حول تأخر عملية إصلاح الكابل عن الموعد المحدد.

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وأكدت حرصها على إعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، وفريقها يعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإصلاح وفق الجدول الزمني المعلن.

وكانت وزارة الاتصالات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اعلنت مساء اليوم، عن خروج 50٪ من حركة الانترنت الدولية الحالية في عدن عن الخدمة، باقتحام محطة الربط الدولية وفصل المسار الدولي عدن جيبوتي.

ومنذ مطلع يناير الجاري، خرجت 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن، عن الخدمة.