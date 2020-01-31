شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في ”الجوف” ويكبد المليشيا خسائر كبيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني من السيطرة على عدد من المرتفعات في جبهة العقبة بعد مواجهات عنيفة جنوب مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري، ان الجيش الوطني حرر خمسة مواقع في جبهة العقبة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية خب والشعف وقتل عدد من عناصرها.

وشارك طيران التحالف في قصف تلك المواقع ونجم عنه تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

من جهة اخرى اندلعت معارك فجر اليوم في جبهة الساقية بعد ان تمكنت وحدات من الجيش الوطني من احباط عملية تسلل لمليشيا الحوثي ومقتل عدداً من افراد المليشيا وجرح اخرين.