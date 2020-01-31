شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يتوقع تراجع حدة الكتلة الهوائية الباردة في 11 محافظة يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الخميس، تراجع حدة الكتلة الهوائية الباردة والجافة على إحدى عشر محافظة.

وقال المركز في نشرته التي أطلع عليها "المشهد اليمني"، أن المعطيات الرصدية والتنبؤية بينت استمرار تأثر أجزاء من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة و الجافة، و لكن بحدة أقل من الأيام الماضية.

ونوه المركز بأن يسود طقس شتوي بارد إلى بارد نسبيا على أجزاء من المرتفعات و الصحاري و الهضاب الداخلية، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع) و جبال محافظتي (أبين، لحج) و صحاري محافظتي (شبوة، حضرموت)، أثناء ساعات المساء و الصباح الباكر.

وكان الفلكي اليمني، محمد عياش، أعلن أن أجواء الليل الباردة تودعنا مُبكراً هذا الموسم مع نهاية شهر يناير الحالي، مع أجواء ربيعيّة تميل إلى الاعتدال بشكل أكثر وفقاً للمؤشرات خلال شهر فبراير القادم، مع احتمالية نشوء بعض الحالات الجوية الماطرة التي قد تتأثر بها بعض المناطق.