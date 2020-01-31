شكرا لبحثكم عن خبر حريق هائل يلتهم خزان نفط سري بصنعاء .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بصنعاء، الخميس، أن حريق هائل التهم خزان نفط سري، جنوب شرقي العاصمة.

وأوضحت المصادر أن الحريق شب في خزان نفطي بأحد المنازل الكائنة بشارع خولان والمخصصة لتخزين المشتقات النفطية، والتي تتبع احد كبار تجار السوق السوداء، المدعو "جرمان"، المقرب من مليشيا الحوثي.

واشارت المصادر الى أنها شاهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان، بالتزامن مع وصول عربات الاطفاء.

وتعمد المليشيا الى افتعال أزمات مشتقات نفطية، لرفع أسعارها، بعد أن عملت على تعويمها إثر انقلابها على الاجماع الوطني اليمني أواخر العام 2014.