شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يستعيد السيطرة على معسكر طارق ويتقدم الى اول جبال ”نهم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مراسل "المشهد اليمني " إن قوات الجيش تمكنت اليوم من السيطرة على معسكر طارق وعدد من التباب المحيطة به في المعارك التي تشهدها فرضة نهم اليوم .

وأضاف إن الجيش حقق تقدم بإتجاه جبل قرود أول جبل من جبال فرضة نهم الواقعة الى الشرق من العاصمة صنعاء وتمكن من اسر العشرات من مليشيا الحوثي في معارك ضاريه استخدم فيها الاسلحة المتوسطة والثقيلة.

ويقع معسكر طارق جنوب الخط الإسفلتي على بعد ثمانية كيلوا مترات من مفرق الجوف وبنحو 7 كيلو من اتجاه نقيل فرضة نهم من اتجاة صلب .

وأكد ان مليشيا الحوثي بدأت بالتراجع امام قوات الجيش وتخفيف هجماتها التي استمرت لعدة ايام وتحولت إلى دفاع وتمركز وتحصن في المواقع التي تمكنوا من السيطرة عليها بعد انسحاب قوات الجيش منها .

Advertisements

وما زالت المعارك العنيفة تدور حتى اللحظه بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في عدة جبهات بالجوف ونهم وصرواح ادت الى سقوط العشرات من الجانبين غالبيتهم من مسحلي جماعة الحوثي .

وتوقعت مصادر عسكرية ان يحقق الجيش انتصارات كبيرة على مليشيا الحوثي بعد ان رتب الجيش صفوفه وبدأ بعملياته العسكرية الهجومية .