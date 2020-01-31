شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يحرز تقدم في جبهتي الجوف ونهم .. وهادي يلتقي بقادة الجيش والتحالف .. فهل تم منح الضوء الأخضر لمعركة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت جبهتي الجوف ونهم، تقدماً ميدانياً للجيش الوطني، بعد قتال عنيف مع مليشيات الحوثي الإنقلابية.

وأحرز الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا في الجوف، وتمكن من السيطرة على تل استراتيجي في جبهة العقبة.

وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك بين الجانبين خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وتزامن هذا التقدم مع تقدم آخر للجيش الوطني في جبهة نهم شرق صنعاء، حيث أكدت مصادر ميدانية أن وحدات من اللواء 125 تحقق تقدما ميدانيا في قتالها ضد المسلحين الحوثيين.

وبحسب المصادر فإن معارك عنيفة تدور بين الجانبين على بعد ثلاثة كيلو مترات جبلية باتجاه فُرضة نهم ولقي فيها قيادي حوثي مصرعه ويدعى أبونجيب الشريف.

Advertisements

كما تمكن الجيش من استعادة السيطرة على معسكر طارق بن زياد الواقع اسفل هضبة نهم .

ويرى مراقبين، بأن هذه التحركات تأتي في إطار ترتيب المعركة، لمنح حدوث أي انتكاسة لاحقة، والتركيز لإنطلاق معركة تحرير صنعاء.

وقبل قليل عقد رئيس الجمهورية لقاءات مع قادة الجيش الوطني، وقائد التحالف العربي، للإطلاع على سير المعارك، بعد التطورات الأخيرة في جبهات نهم ومأرب والجوف، وبقية الجبهات.