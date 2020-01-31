شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيطرة على حريق بالقنصلية الروسية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيطرت فرق الاطفاء، مساء الخميس، على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في العاصمة عدن.



وبحسب شهود عيان، تصاعدت ألسنة اللهب من مقر القنصلية الروسية، في منطقة الشابات بمديرية خور مكسر، لفترة طويلة، حتى وصل فريق الدفاع المدني إلى الموقع وتمكن من إخماد الحريق.

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