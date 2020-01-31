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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويتهم هذا الوزير بالتمرد والخيانة العظمى ورئاسة الجمهورية تعلن الخبر رسميا على صفحتها الرئيسية ( صورة + وثيقة )

2020/01/31 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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