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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: صفارات الانذار تنطلق بقوة في قلب العاصمة صنعاء وترعب كل سكانها ..ومليشيا الحوثي تعلن حالة الطواريء القصوى وتغلق الشوارع

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، مساء اليوم الخميس(قبل قليل)، أن مليشيا الحوثي أغلقت عدد من الشوارع الرئيسية.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا أغلقت خط المطار وكافة الشوارع المؤدية اليه، وقامت بتسيير عدد من الدوريات، وسيارات الاسعاف.

واشارت المصادر الى أن السكان اصيبوا بالهلع جراء تشغيل سيارات الشرطة والاسعاف، لصفارات الانذار.

وكانت المليشيا أعلنت أنها ستنظم مسيرة عصر غد الجمعة باسم "لا لصفقة ترامب".

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