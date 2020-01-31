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الرئيس هادي يعقد اجتماع عسكري رفيع المستوى مع قائد قوات التحالف

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس هادي يعقد اجتماع عسكري رفيع المستوى مع قائد قوات التحالف


أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبدربه منصور هادي، عقد اجتماع مع الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة للتحالف.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر و الذي عقد في قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير المعارك العسكرية في جبهة نهم والجوف وصرواح وباقي الجبهات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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