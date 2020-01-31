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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس هادي يعقد اجتماع عسكري رفيع المستوى مع قائد قوات التحالف



أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبدربه منصور هادي، عقد اجتماع مع الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة للتحالف.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر و الذي عقد في قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير المعارك العسكرية في جبهة نهم والجوف وصرواح وباقي الجبهات.