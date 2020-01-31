شكرا لبحثكم عن خبر ”الميسري” يفتتح مركز إصدار الجوازات بالسفارة اليمنية في مسقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري اليوم مركز الاصدار الالي للجوازات في السفارة اليمنية لدى سلطنة عمان بحضور وكيل وزارة الخارجية اوسان العود. ونوه الميسري بهذه الخطوة لخدمة اليمنين المقيمين بالسلطنة وخارجها وترتيب اوضاعهم للحصول على جوازات السفر. من جهته اشاد سفير اليمن لدى السلطنة الدكتور خالد شطيف بالجهود التي بذلت لافتتاح المركز بالسفارة لخدمة اليمنيين خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها حكومة سلطنة عمان لليمنيين الذين يرغبون بالسفر من والى اليمن عبر الاراضي العمانية.

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