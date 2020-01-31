شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الإتصالات الحوثية تعلن خروج 50% من النت كعمل تخريبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الإتصالات الخاضعة للمليشيا الحوثية خروج 50% من النت نتيجة لعمل تخريبي .
وأضافت الوزارة في رسالة sms بعثت بها للمشتركين المحليين أن 50 % من النت خرجت نتيجة عمل تخريبي في عدن نتج عنه فصل المسار الدولي مع جيبوتي .
هذا ويشهد النت بطئ في اليمن منذ أكثر من شهرين وهو ماتسبب في خسارة القطاع التجاري في اليمن وخاصة شركات الصرافة والبنوك .
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