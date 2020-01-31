شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يجتمع بقادة الجيش اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد الرئيس عبدربه منصور هادي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض قبل قليل اجتماع هام مع القيادات العليا للجيش . وبحث الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الاحمر سير المعارك العسكرية في جبهة نهم والجوف وصرواح وباقي الجبهات وذلك بعد التقدم الحوثي الذي حدث في عدد من الجبهات. وأشاد الرئيس هادي خلال الاجتماع بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني مسنودين بقوات تحالف دعم الشرعية.

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