عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تصادر ملايين الريالات من تجار إب

الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

صادرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، أكثر من ثلاثة ملايين ريال من تجار المدينة من الطبعة الجديدة للعملة المحلية.



وكشفت مصادر محلية، عن اقتحام مسلحين يتبعون مليشيات الحوثي الإرهابية، أمس الخميس، محل التاجر بن عطران الكائن تحت نادي شعب إب وسط المدينة، لمصادرة مبلغ مليوني ريال من الطبعة الجديدة تحت ذريعة عدم قانونيتها.

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وأضافت المصادر، أن مسلحين من مليشيا الحوثي الإيرانية، صادروا 300 ألف ريال من محال صالح الحاج أحمد، الكائن في الدائري الغربي لمدينة إب.

وفي واقعة ثالثة، نوهت المصادر بأن المليشيا داهمت محال التضامن للجوال، وصادرت أكثر من 500 الف ريال من العملة الجديدة، وسط مدينة إب.

وكشف تقارير سابقة شكاوى ملاك المحال التجارية في محافظة إب، من انتهاكات وأعمال ابتزاز وبلطجة ونهب تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية، لملاحقة العملة من الطبعة الجديدة.