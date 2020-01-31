شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يونيسف: وصول 11 طن لقاحات إلى مطار صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف المكتب المحلي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن وصول أكثر من 11 طناً من اللقاحات إلى مطار صنعاء.



وقالت إن اللقاحات ستخدم في تطعيم حوالي 300 ألف طفل دون سن عام، خلال أنشطة تحصين روتينية.

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