شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلمان للإغاثة يوزع 7 آلاف حقيبة مدرسية في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، الخميس، من مدرسة الشوكاني بمديرية دار سعد بعدن، مشروع توزيع سبعة الاف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها.



ويستهدف المركز توزيع حقائب لطلاب مدراس العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، ضمن مشروع توزيع الحقائب المدرسية للعام الدراسي الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة يوزع 7 آلاف حقيبة مدرسية في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.