شكرا لبحثكم عن خبر برنامج الغذاء العالمي في اليمن فضائح جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت منظمة برنامج الغذاء العالمي في اليمن وتحديدا في مدينة الحديدة باتلاف 71 طنا من الدقيق منتهي الصلاحية.

وبحسب الصحفي محمد سعيد الشرعبي فإن القمح يتبع برنامج الغذاء العالمي.

وقد علق في صفحته على الأمر بقوله:

يستلم البرنامج مليارات الدولارات، ويقدمون إغاثة فاسدة للشعب اليمني، ولا يوجد جهات رقابة عليهم رغم حديثنا الدائم على ذلك.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يتم اتلاف فيه مواد فاسدة أو منتهية، فقد تكرر هذا الأمر قبل ذلك دون أي محاسبة.

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بالمقابل وجهت اتهامات عديدة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية بأنها وراء فساد الكثير من الأطعمة والأغذية والقمح نتيجة للتخزين الخاطئ أو جراء الحصار الذي تفرضه الحرب على بعض المخازن.

كما تعرضت العديد من المخازن خلال الشهور الماضية لقصف مباشر من قبل المليشيا نفسها ما أدى إلى احتراق كميات كبيرة من الأغذية في مدينة الحديدة.

في ذات السياق هناك تبادل اتهامات وتصريحات من قبل حكومة الشرعية بأن اتفاقية استكهولم قد تم دفنها منذ فترة بسبب التصعيد المستمر لجماعة الحوثي وأنها فشلت في احتواء عملية سلام، إلا أن المبعوث الأممي لا زال يعول عليها معتبرا أنها الأرضية الأهم لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن.