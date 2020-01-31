شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن تنفيذ حكم القصاص في امرأة يمنية قتلت زوجها السعودي (الاسم والتفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت وزارة الداخلية السعودية الخميس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في إمرأة يمنية قتلت زوجها السعودي في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة .

وقالت الداخلية السعودية في بيانها ان عائشة أحمد عمر باحسين – يمنية الجنسية – اقدمت على قتل زوجها / أحمد بن عمر بن محمد بافرط – سعودي الجنسية – , وذلك بطعنة بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وان سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانية/ عائشة أحمد عمر باحسين – يمنية الجنسية – اليوم الخميس 5 / 6 / 1441 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.