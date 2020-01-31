شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مرتكب عملية إطلاق النار على مدير عام صيرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أضافت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد تمكنت مساء الأربعاء من إلقاء القبض على من قام باستهداف مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو محاولا اغتياله .
وقالت المصادر بأن قوة أمنية تابعة للواء الخامس دعم وإسناد الذي يقوده مختار النوبي بكريتر قبضت مساء أمس على الشخص الذي اطلق النار محاولا اغتيال مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو.
وكان مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو قد تعرض عصر امس الأربعاء لاصابة في حادثة لإطلاق نار من قبل مجهولين في حي القطيع .
وقال شهود عيان ان ملثمين على متن سيارة حمراء نوع سنتافي اطلقوا النار على العميد السيدو.
واشار شهود العيان ان السيدو اصيب في رجله حيث تم نقله الى المستشفى.
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