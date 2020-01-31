اخبار الخليج / اخبار اليمن

القبض على مرتكب عملية إطلاق النار على مدير عام صيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مرتكب عملية إطلاق النار على مدير عام صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أضافت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد تمكنت مساء الأربعاء من إلقاء القبض على من قام باستهداف مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو محاولا اغتياله .

وقالت المصادر بأن قوة أمنية تابعة للواء الخامس دعم وإسناد الذي يقوده مختار النوبي بكريتر قبضت مساء أمس على الشخص الذي اطلق النار محاولا اغتيال مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو.

وكان مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو قد تعرض عصر امس الأربعاء لاصابة في حادثة لإطلاق نار من قبل مجهولين في حي القطيع .

Advertisements

وقال شهود عيان ان ملثمين على متن سيارة حمراء نوع سنتافي اطلقوا النار على العميد السيدو.

واشار شهود العيان ان السيدو اصيب في رجله حيث تم نقله الى المستشفى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مرتكب عملية إطلاق النار على مدير عام صيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا