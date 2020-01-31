شكرا لبحثكم عن خبر على خطى عهد الإمامة .. شاهد ميكرفونات ”الائمة الجدد” تجوب شوارع ”صنعاء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجوب سيارات تحمل "ميكرفونات" تابعة لمليشيا الحوثي، شوارع صنعاء، في استدعاء لموروث اعتاد عليه اليمنيين، إبان حكم أئمة ال حميد الدين، وقت كانت تنعدم فيه الاتصالات والانترنت، وحتى أجهزة الراديو.

مصادر محلية قالت لـ " المشهد اليمني" أن السيارات المحملة بالميكرفونات جابت عدد من شوارع العاصمة صنعاء لإعلام المواطنين بالترقب ومتابعة إعلان البيان العسكري الذي اذيع الرابعة عصرا، مساء امس.

واعتادت المليشيا على تسيير مثل تلك السيارات المحملة بالميكرفونات بشكل شبه يومي، لاذاعة كلمات لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وأخيه الصريع حسين الحوثي، مع عشرات الزوامل.

وعمدت المليشيا الى تركيب مكرفونات في عدد من الاسواق والمباني العامة.