شكرا لبحثكم عن خبر تمهيدا لاستكمال تحرير الحديدة.. تعزيزات عسكرية سعودية إلى الساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت قوات التحالف العربي في عدن، الاربعاء، بتعزيزات كبيرة نحو الساحل الغربي.

وتناقلت مواقع إخبارية صور تظهر عتاد عسكري ضخم متوجه نحو الساحل الغربي.

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وأفاد مصدر عسكري في تصريح صحفي أن تلك القوة العسكرية مكونة من 15 مدرعة حديثة إضافة إلى عشرات الاطقم.

وتأتي هذه التعزيزات بعد إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها فشل اتفاقية ستوكهولم مع مليشيا الحوثي، بعد قيامها بتفجير الوضع في جبهة نهم.

واختتم المصدر تصريحه بالقول أن هذه التعزيزات التي دفعت بها السعودية تعد الاولى من نوعها منذ توليها القيادة في عدن بدلا عن الامارات، وتهدف من ورائها إلى استكمال تحرير مدينة الحديدة.