شكرا لبحثكم عن خبر تدشين عودة ”الإمامة” في محافظة إب.. توزيع المحاصيل بالكيلو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون صورة غريبة لمجموعة من المسؤولين وهم يقومون بتدشين توزيع الزكاة يوم أمس بمحافظة إب.

البرنامج بحسب تصريحات الجهات التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، سيقوم بتوزيع الزكاة العينية والنقدية بصورة شرعية على مستحقيها من الأشد فقراً في جميع مديريات المحافظة والذي سيستفيد منها 80 ألف و800 أسرة.

الجهات المختصة التابعة لمليشيا الحوثي حملت العدوان الخارجي تفاقم الأوضاع وبقاء الحصار دون مبرر، مؤكدة أن الأيام القادمة سوف يستهدفون 40 ألف حالة أخرى في مجالات.

هذا وتشهد محافظة إب في الأونة الأخيرة فسادا ماليا وإداري وارتفاع معدل نسبة الجريمة والأحداث الجنائية في المحافظة بشكل عام.