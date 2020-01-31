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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليابان ترصد 18 مليون دولار مساعدات لليمن
الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
خصصت حكومة دولة اليابان، 18 مليون دولار كمساعدات غذائية جديدة لليمن، عبر برنامج الأغذية العالمي.
وقالت الحكومة اليابانية في بيان، إنه: "من شأن هذه المساعدات أن تسهم في تأمين الغذاء لأكثر من 380 ألف شخص وتحسين وضع التغذية لمليون و200 ألف طفل في المدارس".
وشدد على استمرار جهودها في التخفيف من معاناة الناحين والأسر الأكثر احتياجا.
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