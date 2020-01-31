شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للتصعيد في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت الدول الأعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، فجر اليوم الجمعة، عن قلقها نتيجة تصاعد العنف وتأثيره على المدنيين في نهم والجوف باليمن.



وجدد أعضاء مجلس الأمن، دعوتهم إلى مختلف الأطراف إلى الكف فوراً عن الأعمال العدائية التي تهدد العملية السياسية.

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