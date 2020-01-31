شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الموت يفجع سلطان عمان والأسرة المالكة تفقد من أحد أبنائها وحزن واسع بين "العمانيين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنفار غير مسبوق بالعاصمة صنعاء .. وغلق عدد من الشوارع وحالة هلع لدى المواطنين عودة فتاة مخطوفة إلى أسرتها في مدينة عدن وهذا ماجرى لها عااااجل وخطير للغايه... استنفار امني غير مسبوق لمليشيا الحوثي في صنعاء وقطع الشوارع ومنع الدخول والخروج والتجوال في الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية الا مطار صنعاء "تفاصيل" الجيش يحقق اولى انتصاراته عقب اجتماع الرئيس هادي بقادة عسكريين في الرياض

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