شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة مسلحة, في صنعاء, تعتدي بالضرب ,على أ.د. (مصطفى ياسين الأصبحي)،أمام منزله ,في وضح النهار ,وبصورة عنيفة ,كادت أن تودي بحياته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أقدمت عصابة مسلحة نهار الأربعاء الموافق 29 يناير على الاعتداء على أ.د. (مصطفى ياسين الأصبحي)، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، عضو الهيئة الإدارية السابق للنقابة.

العصابة قامت وبحسب البلاغ الصحفي بالاعتداء عليه أمام منزله في وضح النهار وبصورة عنيفة كادت أن تودي بحياته بحسب شهود العيان.

وبعد أن تم إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة تبين أنها تتبع أحد الطلبة المنتسبين "للجامعة الأردنية"، والتي يرأسها مصطفى الأصبحي حاليا.

المصادر أكدت أن العصابة كادت تقتل الأصبحي لولا عناية الله وتدخل جيرانه الذين أنقذوه، وتمكنوا من القبض على أحد أفرادها، ومن ثم تم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وقد جاء في بيان نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، إدانتهم الشديدة ضد ما قامت به العصابات المسلحة من انتهاك وتعريض حياة الآخرين للخطر.

مطالبة الجهات الأمنية في العاصمة صنعاء بضرورة ضبط بقية أفراد العصابة ومن يقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

كما طالبوا بالعمل وبكل جدية للحد من انتشار هذه الجماعات المسلحة في أوساط المجتمعات المدنية، والتي تسببت في فقدان أرواح الكثير من المواطنين اليمنيين الأبرياء خلال الفترة الماضية.

وختم البيان دعوة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالضغط في كل الاتجاهات من أجل إيقاف هذه المظاهر غير المنضبطة، وإعادة الأمن والسكينة لمجتمعنا اليمني.

