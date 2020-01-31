شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع السلطان هيثم بن طارق ..والعمانيون ينعون ووسط حزن شديد يقدمون التعازي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 04:28 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

عمّت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة أحد أبناء الاسرة المالكة في سلطنة عمان، وقريب السلطان هيثم بن طارق.

وأعلن عن وفاة لؤي بن فاتك بن فهر آل سعيد اليوم الخميس 30 يناير 2020 م.

ونعى حساب ’’ أبناء فاتك بن فهر’’ على تويتر الراحل، وأعلن أن العزاء سيكون في مجلس العائلة بـ”الخوير” ابتداء من يوم غد الجمعة.

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ووالد الراحل “لؤي” هو ابن عم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. وتولى منصب أمين عام الفنون الشعبية في وزارة التراث القومي والثقافة وأمين عام الوزارة نفسها. كما شغل منصب المضرف العام على مجلس الشعر الشعبي العماني.

وقررت رابطة دوري المحترفين بالاتحاد العماني لكرة القدم، تأجيل مباراة ناديي صحار والسويق المقرر إقامتها يوم غد الجمعة ، ضمن مباريات دوري “عمانتل” للموسم 2020/2019، إلى إشعار آخر بسبب الوفاة.

كما أعلن مجلس إدارة نادي السويق ايقاف جميع الانشطة الرياضية بالنادي والفرق الأهلية التابعة للنادي لوفاة الراحل لؤي بن فاتك بن فهر آل سعيد .

ونعى العمانيون بموقع “تويتر” الراحل، داعين له بالرحمة، وقدّموا التعازي للسلطان هيثم بن طارق والأسرة المالكة.

