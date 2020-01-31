شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اكبر قبائل اليمن تعلن النفير العام ضد الحوثيين وتجهز قوة ضخمة لاقتحام العاصمة ..."وثيقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اكبر قبائل اليمن تعلن النفير العام ضد الحوثيين وتجهز قوة ضخمة لاقتحام العاصمة ..."وثيقة"

اجتمعت مساء اليوم الخميس أكبر قبائل محافظة مأرب وذلك لمناقشة المستجدات الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف وخطورة ذلك على المحافظة. وقال مصدر إن مشائخ وأعيان وأفراد قبيلة مراد اجتمعوا مساء اليوم في منزل الشيخ “محمد قاسم بحيبح المرادي” وذلك من أجل مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية والتطورات الأخيرة بجبهتي نهم وصرواح. جديد اب برس : Advertisements وأضاف المصدر أن الاجتماع أكد على تجديد العهد للوطن والجمهورية والشرعية لاستكمال تحرير البلاد من المليشيا الحوثية ، كما أعلنوا استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. يأتي هذا الاجتماع بعد الهجوم الكبير والواسع والذي شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهات نهم والجوف وصرواح والذي أدى إلى سقوط بعض المواقع المهمة بيد المليشيا الحوثية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على محافظة مأرب وعلى أمنها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اكبر قبائل اليمن تعلن النفير العام ضد الحوثيين وتجهز قوة ضخمة لاقتحام العاصمة ..."وثيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.