شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقتل ابنها بـ«خشبة»: «كان بيعيط كتير» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت زوجة مصرية على قتل ابنها البالغ 4 سنوات بعد أن ضربته بعصا خشبية؛ على خلفية بكاؤه. وألقت الشرطة المصرية القبض على المتهمة؛ التي قالت في التحقيقات إنها تشعر بالندم لقتل ابنها، مضيفة: ” والله مكنش قصدي أقتله، بس هو كان بيعصبني وكان بيعيط كتير، وأنا ظروفي خلتني مخنوقة وزهقانة “. جديد اب برس : Advertisements وأوضحت : ” أنا ضربته من يومين ومكنتش أعرف إنه جاله نزيف داخلي، ونام مصحيش تاني “. وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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