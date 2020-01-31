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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. الشجرة التي جننت عقول العلماء تنتج 40 نوعا من الفاكهة وتتواجد في اليمن ( تعرف عليها )

متابعات عرض المزارع الأميركي والأستاذ المشارك في جامعة سيراكيوز في نيويورك سام فان أكن شجرة تنتج أربعين نوعا من الفاكهة وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا وتمكن المزارع الأميركي من تحقيق مشروعه في الولايات المتحدة ويعمل حاليا على نقل فكرته إلى سويسرا جديد اب برس : Advertisements

وقال سام إنها شجرة واحدة تنتج أربعين صنفا من الخوخ والمشمش والنيكتارين والكرز واللوز وأعمل هنا في سويسرا على شجرة تفاح تنتج أربعين صنفا من التفاح السويسري

ولدى سام أكثر من عشرين موقعا للإنتاج في الولايات المتحدة ويعتمد المزارع الأميركي في مشروعه على استخدام تقنية التطعيم

وتتم عملية التطعيم عبر قطع غصن من شجرة ما وإلصاقها بغصن الشجرة الأخرى التي يجري العمل عليها ليلتئم نوعان من الفواكه وتبدأ الشجرة بعد ذلك بإنتاج العديد من أنواع الفاكهة التي تنتمي إلى جنس واحد

ويرجع سام فكرة تقنيته إلى تخوفه من أن تؤدي التغيرات المناخية الحادة إلى تهديد أشجار الفاكهة

وعن هذه النقطة يقول سام إن أي شخص يزرع الأشجار يلاحظ التغير في المناخ مضيفا كانت هناك ثلاث سنوات اختفى خلالها التفاح من نيويورك بسبب الدفء الذي شهده موسم الثمرة إنه أمر مرعب أن تكون هذه القاعدة وبالإضافة إلى مواجهة الاحتباس الحراري ستساعد هذه التقنية المزارع الصغيرة على التنويع في الزراعة حيث أنها لا تتطلب مساحات أكبر لتوفير أماكن لأشجار أخرى جديدة

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