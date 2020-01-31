شكرا لمتابعة خبر عن السفارة اليمنية في الرياض تثلج صدور كل المغتربين اليمنيين وتباغتهم بهذا الاعلان الهام الذي اسعد الافراد والعائلات وكل يمني داخل اليمن وخارجها وخاصة داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السفارة اليمنية في الرياض تثلج صدور كل المغتربين اليمنيين وتباغتهم بهذا الاعلان الهام الذي اسعد الافراد والعائلات وكل يمني داخل اليمن وخارجها وخاصة داخل المملكة

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة اليمنية في الرياض تثلج صدور كل المغتربين اليمنيين وتباغتهم بهذا الاعلان الهام الذي اسعد الافراد والعائلات وكل يمني داخل اليمن وخارجها وخاصة داخل المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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