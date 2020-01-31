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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشرفين حوثيين ييباغتون الجميع بعمل غريب في صنعاء اضحك الرئيس هادي والجنرال الاحمر حتى عبد الملك الحوثي نفسه انفجر ضاحكا ( لن تصدق مافعله المشرفين )

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