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صنعاء - ياسمين الخيامي - من قلب الحدث..الرئيس هادي والجنرال الاحمر يباغتون الحوثيين ويتحركون بصورة عاجلة الى هذا المكان الخطير

ذكرت مصادر عسكرية محلية، بأن الرئيس هادي توجه قبل قليل، إلى مقر قيادة القوات المشتركة لمتابعة تطورات المعارك في جبهات نهم والجوف وصرواح. وذكرت المصادر بأن الرئيس هادي عقد اجتماع عسكري رفيع المستوى في قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير المعارك العسكرية في جبهة نهم والجوف وصرواح وباقي الجبهات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: السفارة اليمنية في الرياض تثلج صدور كل المغتربين اليمنيين وتباغتهم بهذا الاعلان الهام الذي اسعد الافراد والعائلات وكل يمني داخل اليمن وخارجها وخاصة داخل المملكة وردنا الآن..خطة جهنمية تقلب الامور في جبهة نهم رأسا على عقب بعد سقوط أول موقع جبلي استراتيجي بـ" فرضة نهم " في ايدي قوات الجيش وهذا مايدري الان مشرفين حوثيين ييباغتون الجميع بعمل غريب في صنعاء اضحك الرئيس هادي والجنرال الاحمر حتى عبد الملك الحوثي نفسه انفجر ضاحكا ( لن تصدق مافعله المشرفين ) Advertisements ورد للتو:شاهد بالصورة قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي يباغت الجميع بخطوة عسكرية صدمت كل القيادات الحوثية واربكت حسابات أبو علي الحاكم ( صورة ) شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر الملك السعودي وكل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان كل ابناء الوطن العربي إحدى دول التحالف تصدم ولي العهد السعودي ووالده الملك سلمان ةتربك كل اركان الشرعية وتعقد صفقة سرية مع الحوثيين عاجل : عيدروس الزبيدي يوجه طعنة غادرة لولي العهد السعودي ويثير جنون الرئيس هادي ويقدم للحوثيين هدية لا تقدر بثمن وقلبت كل الموازين في معركة نهم هذا ما حدث في السبعين بالعاصمة صنعاء وفرق عسكرية تجوب عدداً من الشوارع (تفاصيل) شاهد: صورة لابنة “ياسر عرفات” ووالدتها.. والكشف عن حجم ثروتهما من الزعيم الفلسطيني الراحل تشعل مواقع التواصل!

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